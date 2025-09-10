El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras

El Gobierno local da luz verde a una serie de modificaciones en la reforma del mercado de Monte Alto, que incluye la remodelación de la escuela infantil y de la plaza entre la avenida de Hércules y las calles Cuento, Forcarei y Joaquín González. El mes pasado, el Concello aceptó una petición de la empresa, Prace Servicios y Obras, de extender el plazo dos meses por la climatología adversa. Era la segunda demora, tras una primera de ocho meses aprobada en diciembre de 2024. Ahora, el jefe del Servicio de Edificación municipal ha emitido un informe sobre la necesidad de introducir modificaciones que responden, señala, «a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» en el momento de la licitación, y que introducen variaciones «estrictamente indispensables» para la correcta ejecución de la obra. Según la propuesta que aprueba hoy el Ejecutivo en junta, no supondrá más tiempo en los trabajos.

Entre estos cambios están una serie de refuerzos estructurales, ya que se detectó notable deterioro del forjado de la estructura, empeorado, observan, «por la presencia de agua durante la obra», lo que hace necesaria su reparación. También se estima oportuno el cambio de la acometida eléctrica tras varias reuniones con los responsables del supermercado debido al cambio de su suministro eléctrico. Entre las nuevas necesidades del supermercado están también las que afectan al futuro sistema de ventilación y climatización. El informe considera que todos estos cambios derivan de circunstancias que la Administración «no hubiera podido prever»; que no alteran la naturaleza del contrato y que, si bien altera su cuantía, no excede del 50% de su precio inicial.

El documento también informa favorablemente otras modificaciones «no sustanciales», pero cuya necesidad «se justifica especialmente». Estas son algunas obras no previstas en el interior del supermercado, que se centran en el desmontaje de su falso techo; la incorporación de una barrera contra el radón en los muros para mejorar la salubridad de los locales del mercado. Además, en materia de accesibilidad, se eliminan sistemas como el ascensor y el montacargas por sus «gastos de conservación» en favor de itinerarios accesibles con rampas. Además, el informe recoge que el Sergas recomendó eliminar elementos del techo que, «por sus características», pueden acumular mucho polvo, como el falso techo de rejilla. En lo relativo al arbolado, se reducirán las unidades previstas «mejorando los calibres» y algunos trabajos del supermercado se eliminan del plan, ya que recaen en el concesionario.