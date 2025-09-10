Un mujer resulta herida en el choque de dos turismos en avenida do Porto

Una mujer de 50 años resultó herida leve en un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 09.45 horas de este martes en la avenida do Porto, a la altura de la gasolinera, según informó la Policía Local, que explicó que el choque ocurrió por una embestida en la que estuvieron implicados dos turismos.

La lesionada fue trasladada en una ambulancia del 061 al hospital San Rafael, según informaron las mismas fuentes.

Agentes del 092 acudieron al lugar del accidente para regular el tráfico, que se vio interrumpido por el corte temporal de un carril en cada sentido durante las labores de retirada de los vehículos accidentados, lo que causó retenciones al ser un punto de alta intensidad de circulación.