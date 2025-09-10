Un mujer resulta herida en el choque de dos turismos en avenida do Porto
La lesionada fue trasladada por una ambulancia del 061 al hospital San Rafael | La retirada de los vehículos causó una retención en el lugar
A Coruña
Una mujer de 50 años resultó herida leve en un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 09.45 horas de este martes en la avenida do Porto, a la altura de la gasolinera, según informó la Policía Local, que explicó que el choque ocurrió por una embestida en la que estuvieron implicados dos turismos.
La lesionada fue trasladada en una ambulancia del 061 al hospital San Rafael, según informaron las mismas fuentes.
Agentes del 092 acudieron al lugar del accidente para regular el tráfico, que se vio interrumpido por el corte temporal de un carril en cada sentido durante las labores de retirada de los vehículos accidentados, lo que causó retenciones al ser un punto de alta intensidad de circulación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- El Flores Rock puede con todo
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno