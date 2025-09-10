De Netflix a la pista de baile: el auge del K-Pop

Al inicio del verano, Netflix estrenó la película animada Las guerreras K-Pop, en la que tres superestrellas del género son, en secreto, cazadoras de demonios listas para defender a sus fans. En tres meses no solo se convirtió en el filme más visto en la historia de la plataforma, alcanzando 236 millones de visualizaciones, sino que también conquistó a jóvenes —y adultos, por supuesto— que quieren formar parte del universo K-Pop, un género musical originario de Corea del Sur que combina distintos estilos como pop, hip‑hop, R&B, electrónica y dance. En la academia de baile The Vibe Studio han notado el boom. «Con Guerreras y otras producciones que muestran disciplina, talento y pasión, mucha gente se anima a probar, aunque nunca antes haya bailado. Nosotros lo notamos enseguida en la demanda de clases y en la curiosidad de nuevas personas que se acercan al estudio», cuenta la directora de la escuela, Rebecca Freire, que comparte cargo con Óscar Longueira.

Reconoce, no obstante, que este interés por el K-Pop en la ciudad empezó «en los últimos años». «Al principio era algo más de nicho, pero ahora cada vez más ves a grupos de jóvenes bailando coreografías en la calle, compartiendo covers en redes o apuntándose a clases», detalla, y apunta que «cada vez más alumnos quieren aprender los bailes de sus grupos favoritos, y eso ha creado una comunidad muy activa y motivada».

Basta con acudir a una de sus clases para comprobarlo: unas 30 personas bailando como si Corea del Sur no estuviese a más de 9.000 kilómetros de distancia. «Las clases se llenan súper rápido. Las más demandadas son las de los viernes y los sábados, pero tenemos disponibilidad a lo largo de toda la semana», informa, y añade que ahora también tienen clases para los más pequeños de la casa. El K-Pop, detalla Freire, «suele atraer a muchos adolescentes porque conecta con su manera de expresarse y con la cultura digital, pero en realidad es para todos». The Vibe Studio, que quedó en el primer puesto del concurso de España de K-Pop en 2024, es el ejemplo de que este género logra crear «un espacio intergeneracional» en el que hay hueco para todos. «Al final, lo importante no es la edad, sino las ganas de pasarlo bien, aprender y compartir una afición común», destaca. Para la directora de la academia, la clave está en que «la cultura K-Pop es un fenómeno muy completo: une música, coreografía, moda y comunidad».