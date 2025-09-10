Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su "esencia de taberna de toda la vida"

Uno de locales gastronómicos más emblemáticos de la ciudad

Parrillada de churrasco

Parrillada de churrasco / IAGO LÓPEZ

Sergio Romero

Hay platos que nunca pasan de moda. Ya pueden aparecer restaurantes de sushi, mexicanos todavía más picantes, nuevos locales de gastronomía fusión o el enésimo cocinero que dice tener la nueva mejor hamburguesa. A la hora de la verdad, en Galicia seguimos presumiendo de lo mismo: empanada, pulpo, tortilla y, por supuesto, nuestro churrasco.

Las parrilladas son sin duda uno de nuestros planes gastronómicos favoritos y es por ello que en cada una de las ciudades gallegas cuenta con algunos restaurante de referencia que hacen las delicias de los locales.

Precisamente a uno de A Coruña fue la influencer @wonderintravel en uno de sus últimos vídeos: "Hemos venido a probar una de las parrilladas favoritas de mi padre. Lleva más de 50 años abierta y ahora le han dado un toque diferente", comentó sobre el restaurante Lembranzas: "Está ubicado en el barrio de Os Mallos y no ha perdido la esencia de taberna de toda la vida".

Parrilla Lembranzas

Parrilla Lembranzas / PL

Así fue la visita de @wonderintravel al restaurante Lembranzas

"Para empezar, nos pedimos unas volandeiras, que estaban tremendas, y una de sus especialidades: la cazuela de mariscos. También probamos el plátano frito que estaba buenísimo", comentó sobre los entrantes que 'cató' en la visita a Lembranzas con su padre.

@wonderintravel Guárdate esta PARRILLADA 🥩 para disfrutar de una comida especial ⭐️ Después de haber probado unas cuantas, os puedo decir que para mi es de las mejores carnes de la ciudad, sin duda! 📍Parrillada Lembranzas @parrilladalembranzas #parrilladacoruña #comercoruña #cenarcoruña #planescoruña #acoruña #galiciacalidade ♬ Latinamerica (feat. Vika) - Raffa Fl & MichaelBM & Jayie

Luego, por fin, llegó el plato más esperado: "Y como buena parrillada, es delito marcharse sin probar sus carnes. Mi padre ya me había avisado y están impresionantes. Sin duda de mis favoritos de la ciudad".

También hubo hueco para el postre y es que cuentan con dos platos caseros que son una auténtica delicia: "Y para terminar, de postre nos pedimos la torrija y la increíble tarta de queso que es top3 A Coruña".

El local de Lembranzas, más de medio siglo haciendo parrilladas en A Coruña

El actual restaurante Parrillada Lembranzas forma parte de la memoria gastronómica del barrio de Os Mallos y de la ciudad de A Coruña. El local con su nombre y formato actual existe desde hace menos de una década, pero las paredes de la calle Ramón Cabanillas, 26 lleva alrededor de medio siglo albergando esta cocina tradicional gallega.

Antigua parrillada O Costela

Antigua parrillada O Costela / L. O.

En el pasado, el que operó allí con tal fin fue el restaurante O Costela, un establecimiento muy reconocido en la ciudad y que estaba especializado en carnes a la brasa y platos caseros. Fue un referente de la hostelería coruñesa durante más de 30 años, hasta que llegó el día de su cierre.

Tras unos meses con la persiana bajada, una antigua trabajadora de O Costela fue la decidió volver a dar vida al local e iniciar así la andadura de la Parrillada Lembranzas. Con un aire renovado, un servicio más moderno y una adecuada decoración, pero con la premisa de mantener la esencia de la parrilla clásica que siempre había caracterizado el interior de esas paredes.

