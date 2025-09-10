El PP pedirá que A Coruña opte a ser Capital Europea de la Cultura 2031

El grupo municipal del PP lleva al Pleno una moción para que A Coruña presente su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La propuesta reclama que el Gobierno local de Inés Rey “inicie de los trámites necesarios” para situar a la ciudad en esta carrera cultural.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, defiende que la ciudad coruñesa cuenta con patrimonio cultural, artístico e histórico que avala la candidatura, pero que necesita “un proyecto ambicioso y a largo plazo que ponga en valor el talento e identidad”. A su juicio, apostar por este reto significa también “proyectar la ciudad al mundo, atraer turismo y talento creativo, y fortalecer la cohesión social”.

Desde el Grupo Popular critican que bajo el mandato de Inés Rey la “política cultural municipal carece de visión estratégica” y que la ciudad ha renunciado a optar a esta distinción que para ellos es una apuesta “por el futuro de A Coruña”, es por ello que en el Pleno municipal de este jueves 11 presentarán la moción.