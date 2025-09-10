El PP votará en contra del pago de facturas «irregulares»
Los populares critican que los pagos se hicieran por «servicios apalabrados verbalmente»
El PP coruñés ha anunciado que votará en contra el pago de «facturas irregulares» en el próximo pleno. Los populares señalan que no serán «cómplices» de las acciones del Gobierno municipal.
La decisión fue anunciada después de que la formación emitiera un voto desfavorable en la comisión de Hacienda para pagar 200.000 euros de recibos pendientes de los años 2022 y 2023. Los populares critican que estos fueron «servicios apalabrados verbalmente», que se saltaron los procedimientos habituales de contratación.
Su portavoz, Miguel Lorenzo, señaló también el papel del BNG. Lorenzo recordó que los nacionalistas habían criticado las facturas irregulares de fiestas, pero después votaron a favor de pagarlas. «Cuando el BNG critica al Gobierno municipal es solo un paripé», apuntó.
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- El Flores Rock puede con todo
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno