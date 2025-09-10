El PP votará en contra del pago de facturas «irregulares»

El PP coruñés ha anunciado que votará en contra el pago de «facturas irregulares» en el próximo pleno. Los populares señalan que no serán «cómplices» de las acciones del Gobierno municipal.

La decisión fue anunciada después de que la formación emitiera un voto desfavorable en la comisión de Hacienda para pagar 200.000 euros de recibos pendientes de los años 2022 y 2023. Los populares critican que estos fueron «servicios apalabrados verbalmente», que se saltaron los procedimientos habituales de contratación.

Su portavoz, Miguel Lorenzo, señaló también el papel del BNG. Lorenzo recordó que los nacionalistas habían criticado las facturas irregulares de fiestas, pero después votaron a favor de pagarlas. «Cuando el BNG critica al Gobierno municipal es solo un paripé», apuntó.