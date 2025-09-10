El Estado rescata las ayudas de dos millones de euros para realizar inversiones en la Ciudad Vieja de A Coruña

El Estado concederá dos millones de euros para que el Concello realice inversiones en la Ciudad Vieja (habrá 200.000 euros municipales), rescatando así una subvención que el Ayuntamiento había pedido a través de un concurso público del que quedó excluido por la mínima. El Gobierno local había aprobado concurrir a una línea del Ministerio de Industria y Turismo para actuaciones como restaurar la plaza de Azcárraga, señalizar los bienes culturales o mejorar la accesibilidad del castillo de San Antón, y su petición fue aceptada provisionalmente en julio, pero quedó excluida, por poco, de la resolución definitiva de ganadores. Según reveló este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, tras una Junta de Gobierno Local que dio luz verde a las inversiones, finalmente el Estado aportará los fondos a través de una "subvención directa".

La regidora señaló que las actuaciones incluyen la "mejora y puesta en valor" de espacios del barrio, en clave "cultural, arquitectónica y arqueológica". Incluyen la restaucaión de la plaza de Azcárraga, la puesta en valor de la casa de la calle Sinagoga que algunos creen que albergó un templo judío y obras en la plaza de Santa Bárbara. También se financiará la renovación eléctrica de la instalación del castillo de San Antón, la restauración del mausoleo de sir John Moore, la puesta en valor del yacimiento de San Francisco, la mejora de la señalización de los Bienes de Interés Culturales y las calles. "No estábamos en la lista definitiva pero teníamos el compromiso del Ministerio de asumir el financiamiento, conseguimos una puntuación elevada, y aquí están los dos millones", indicó Rey.

El Ayuntamiento se presentó a la convocatoria del Estado, cofinanciada por la UE y dotada con casi 208 millones y que estaba destinada a proyectos de mejora del patrimonio histórico con fines turísticos, con dos proyectos. Pidió dinero para un proyecto en el Castro de Elviña y otro en el núcleo histórico. El Ministerio recibió gran cantidad de propuestas, y, de manera provisional, les asignó puntuaciones y fue dando financiación a las mejor valoradas hasta agotar el monto. La solicitud para el castro de Elviña consiguió 58 puntos y quedó sin dinero, aunque sí consiguió financiación la de la Ciudad Vieja, con 69. Pero rozaba el límite; las propuestas peor valoradas que se estimaban provisionalmente estaban en 68,5.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2025/03/15/deja-suspenso-2-1-millones-115308952.html