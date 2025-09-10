Rey promete "sentido común" con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: "no multaremos por subir con medio bocadillo"

Este jueves irá a pleno la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de movilidad, que introduce nuevas prohibiciones como comer o usar altavoces como el del móvil en el bus, conductas ambas penadas con 200 euros. Pero la alcaldesa, Inés Rey, señaló este miércoles que imperará el "sentido común" y que "no se trata de que vayamos a perseguir al que sube con medio bocadillo al autobús y está comiendo allí porque llega tarde a trabajar".

Lo mismo ocurre con la norma respecto a los altavoces, sobre la que regidora señala que "se pueden escuchar audios, pero no se puede ir con el reguetón a tope". "Si uno va con un altavoz a tope de música en el bus, justo detrás del conductor, puede ser que moleste" a una persona que necesita concentración para garantizar la seguridad de los que van en el vehículo. "Es una cuestión tan obvia que no creo que haya que sancionar, pero el régimen sancionador tiene que aparecer en las ordenanzas", señaló Rey, que indicó que si hay una norma que establece una norma se tienen que prever castigos para los que la incumplan.

La ordenanza de movilidad, que se aprobó inicialmente en junio, recibió alegaciones durante su tramitación pidiendo prohibir comer en el autobús, que el Ayuntamiento aceptó. Una de las reclamaciones provino de la propia concesionaria de buses, la Compañía de Tranvías, que indicaba que la norma actual, que prohibe entrar en el vehículo con paquetes que puedan "puedan molestar o manchar a los viajeros" era ambigua y causaba problemas ala hora de aplicarla. Por ejemplo, "es relativamente habitual que la gente solicite comer helados" en el bus, señaló la empresa, pese a ser un caso "muy claro de comida que puede manchar al vehículo, en constante movimiento, y a otros pasajeros. Pero "aún siendo muy evidente, mucha gente decide hacerlo igual o incluso protestar por no permitirse el acceso".