El tiempo en A Coruña: ¿Hasta cuándo lloverá?

El otoño meteorológico se hace notar estos días en A Coruña. Oficialmente la temporada otoñal no ha comenzado pero la bajada de las temperaturas y la llegada de las lluvias no dejan lugar a dudas de que estamos en pleno cambio de estación. El verano va quedando atrás y ahora atravesamos días de chaqueta y paraguas, aunque en la costa coruñesa se avecinan cambios a corto plazo. A continuación detallamos la predicción meteorológica para lo que queda de esta segunda semana de septiembre.

De momento en A Coruña hoy miércoles día 10 Meteogalicia anuncia una mañana de cielos cubiertos, con nubosidad compacta, y con chubascos en al área coruñesa. Por la tarde prevé alternancia de nubes, claros y chubascos que se sucederán de manera intermitente a lo largo de la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas suben hasta los 17 grados de mínima y 22 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana jueves día 11 también será un día de paraguas, aunque solo hasta el mediodía. Meteogalicia prevé una mañana muy parecida a la de hoy, con cielo gris y lluvias en el litoral coruñés, pero para la tarde dibuja un panorama de tiempo más estable, ya sin precipitaciones. Los termómetros se mantendrán sin apenas cambios, con 16 grados de mínima y 21 de máxima.

Para el viernes día 12 Meteogalicia ya no anuncia chubascos. Las lluvias desaparecen del mapa de la predicción del tiempo y las nubes más compactas se disipan para dar paso a un fin de semana de tiempo estable en A Coruña, ya que para el sábado día 13 y el domingo 14 tampoco se esperan precipitaciones. Y es que en el tramo final de esta semana Galicia registrará previsiblemente una recuperación de la influencia anticiclónica, una situación que llegará acompañada de una recuperación de los termómetros, con un leve ascenso de las temperaturas.

Durante el fin de semana predominarán, por tanto, las altas presiones, y esa será la tendencia también durante la próxima semana, aunque el lunes la influencia anticiclónica se debilitará por el acercamiento de restos de un frente lluvioso que pueden dejar cierta inesttabilidad en el área coruñesa y zonas de Galicia. A partir del martes previsiblemente se recuperará el influjo de las altas presiones, con una situación de calma en el plano meteorológico para encarar la recta final de la cuenta atrás para el inicio oficial del otoño. Más información.