Vuelve la Feria de la Cerveza Artesana a A Coruña

La Feria de la Cerveza Artesana regresa a A Coruña. Los jardines de Méndez Núñez acogerán desde este jueves 11 hasta el domingo 14 la segunda edición de la Feria de la Cerveza Artesana. La cita reunirá a productores y amantes de la cerveza con una variada oferta de degustaciones y actividades, además de artistas musicales.

El evento está organizado por la Ruta del Lúpulo y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, la cerveza coruñesa KELL´S y el Ayuntamiento de A Copruña. La inauguración oficial tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas con la presencia de organizadores y representantes.

La feria se consolida como un punto de encuentro para los aficionados a la cerveza artesanal, que tendrán la oportunidad de conocer más de 100 tipos de propuestas elaboradas tanto a nivel local como nacional. El domingo a las 21.15 horas está prevista la entrega de premios a los ganadores del concurso de mejor etiqueta, mejor cerveza y al considerado mejor Foodtruk del festival.

No solo es un encuentro especial para los cerveceros, los más pequeños también podrán disfrutar del festival con un taller de creación de chapas el sábado por la tarde o de marcapáginas el domingo a las 17:30 horas.