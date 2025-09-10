Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la Feria de la Cerveza Artesana a A Coruña

El evento organizado por la Ruta del Lúpulo llega a los jardines de Méndez Núñez por segundo año consecutivo

Dos mujeres brindan con cervezas artesanas.

Dos mujeres brindan con cervezas artesanas. / Ricardo Rubio / EP

Inés Vicente Garrido

La Feria de la Cerveza Artesana regresa a A Coruña. Los jardines de Méndez Núñez acogerán desde este jueves 11 hasta el domingo 14 la segunda edición de la Feria de la Cerveza Artesana. La cita reunirá a productores y amantes de la cerveza con una variada oferta de degustaciones y actividades, además de artistas musicales.

El evento está organizado por la Ruta del Lúpulo y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, la cerveza coruñesa KELL´S y el Ayuntamiento de A Copruña. La inauguración oficial tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas con la presencia de organizadores y representantes.

La feria se consolida como un punto de encuentro para los aficionados a la cerveza artesanal, que tendrán la oportunidad de conocer más de 100 tipos de propuestas elaboradas tanto a nivel local como nacional. El domingo a las 21.15 horas está prevista la entrega de premios a los ganadores del concurso de mejor etiqueta, mejor cerveza y al considerado mejor Foodtruk del festival.

Noticias relacionadas y más

No solo es un encuentro especial para los cerveceros, los más pequeños también podrán disfrutar del festival con un taller de creación de chapas el sábado por la tarde o de marcapáginas el domingo a las 17:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents