Zara dedica nueva colección a la ciudad y al año en el que inauguró su primera tienda en Juan Flórez

Zara lanza una nueva colección con motivo de su 50 aniversario. La firma de moda presenta nuevas prendas dedicadas a la ciudad de A Coruña, en las que ocupa un lugar especial el año y la dirección donde se inauguró su primera tienda: la calle Juan Flórez, en 1975. Camisetas, sudaderas, bolsos, gorras… La colección se presenta en tonos neutros, en blanco y negro, y está disponible en el apartado The Gift Shop de la tienda online, con precios que van desde los 17,95 euros que cuesta la camiseta a los 25,95 euros de la sudadera. Las gorras pueden adquirirse desde 12,95 euros y los bolsos, desde 22,95.

El nuevo lanzamiento de Zara dedicado a la ciudad de A Coruña se suma a la colección que reinterpreta el escudo de la ciudad y rinde homenaje a Monte Alto, disponible desde el pasado mes de agosto.