50 aniversario
Zara dedica nueva colección a la ciudad y al año en el que inauguró su primera tienda en Juan Flórez
El nuevo lanzamiento, con motivo de su 50 aniversario, está disponible el apartado 'The Gift Shop' de la tienda online
Zara lanza una nueva colección con motivo de su 50 aniversario. La firma de moda presenta nuevas prendas dedicadas a la ciudad de A Coruña, en las que ocupa un lugar especial el año y la dirección donde se inauguró su primera tienda: la calle Juan Flórez, en 1975. Camisetas, sudaderas, bolsos, gorras… La colección se presenta en tonos neutros, en blanco y negro, y está disponible en el apartado The Gift Shop de la tienda online, con precios que van desde los 17,95 euros que cuesta la camiseta a los 25,95 euros de la sudadera. Las gorras pueden adquirirse desde 12,95 euros y los bolsos, desde 22,95.
El nuevo lanzamiento de Zara dedicado a la ciudad de A Coruña se suma a la colección que reinterpreta el escudo de la ciudad y rinde homenaje a Monte Alto, disponible desde el pasado mes de agosto.
