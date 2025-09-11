Un archivo de los migrantes que hacen de A Coruña su hogar

El Archivo de la Memoria Migrante es la tarea en la que están inmersos en Ecos do Sur. El registro de todas esas personas que abandonan la tierra que les vio nacer para instalarse en A Coruña y empezar una nueva aventura. Detrás de cada historia hay diferentes motivos, hay miedos, hay ilusiones y sueños, hay morriña y hay esperanza, pero también incertidumbre. Cada uno con su historia, pero todos dejando huella en su nuevo hogar. «Ellos también forman la ciudad de A Coruña, la construyen. La historia la escribimos todos, pero no se nos escucha por igual», explica Natalia Monje desde la ONG.

Tiene que remontarse a hace más de un año para localizar el germen de esta iniciativa. «Entonces montamos el Laboratorio de Narrativa y Memoria Migrante. Queríamos contar historias migrantes que nunca se habían contado hasta ahora y llevarlas al espacio público a través de la ficción, la fotografía o la realidad virtual», recuerda. Esas sesiones servían para que los participantes aprendiesen a documentar, escribir y contar historias que emocionan. «Se nos ocurrió que este patrimonio inmaterial, la vivencia de las personas que llegan a la ciudad y establecen aquí su hogar, debería ser recogida para servirnos en el presente, pero también para crear documentos históricos», continúa.

Monje explica que «existen archivos de la emigración», de personas que dejaron Galicia en busca de una salida para mejorar una situación económica, en países como Argentina o Suiza, o para escapar del franquismo, pero faltaba recoger las historias de los que vienen. «Recogemos testimonios de personas que son usuarias de Ecos do Sur o que participan en alguno de nuestros proyectos. Ya llevamos 20», desvela, e invita a todo aquel que quiera contar su historia a que se ponga en contacto con la ONG. «Es un proyecto indefinido, permanente, que va a continuar. Lo que buscamos es reflejar la realidad migratorio de A Coruña», insiste.

Una de esas historias es la de Nidia, que dejó Colombia para empezar una nueva vida al otro lado del Atlántico. No fue fácil. «Al principio, no salía a la calle. Me daba miedo que me cogiera Inmigración», recuerda. Lo pasó «muy mal» durante «los dos primeros años», pero ahora está «muy contenta». «Hay muchos tropiezos, pero se sufre en todas partes. Hay gente muy buena y gente no tan buena. Vuelvo la vista atrás y no me arrepiento», cuenta en su entrevista.

Natalia Monje detalla que «la realidad migratoria» de A Coruña es muy diversa, aunque le componente latino, «sobre todo Colombia y Venezuela, es muy representativo». «También hay gente de Perú, de Brasil, de Rusia, de Marruecos o de Senegal», indica sobre historias «que se cuentan desde una perspectiva no victimizante». «Intentamos entender la trayectoria vital de cada uno. Cada protagonista nos ayuda a desmontar prejuicios y mitos sobre migraciones», continúa, e insiste en que «hay motivos muy distintos por los que acaban en A Coruña». El de Daniela, por ejemplo, es su hija. «Mi prioridad es ver a mi hija feliz», manifiesta desde una ciudad que ya adora tras dejar Perú. «A Coruña me encanta. Tanto las personas que he conocido aquí como el lugar en sí», confiesa.

Sobre el rechazo que puede generar a algunas personas la llegada de personas extranjeras, Daniela tiene el mensaje muy claro: «Nosotros no venimos a quitar nada, venimos a aportar y a poder trabajar, crecer y tener seguridad en nosotros. Venimos por necesidad, que es un motivo mayor».

Edicson dejó Venezuela casi sin tiempo de despedirse. Con 40 años de experiencia en el sector de la peluquería, decidió subirse a un avión «antes de que la situación se pusiese peor» en su país. Le gustaría volver a casa, pero solo para visitar. Su hogar ya está en A Coruña. «Mi vida se quedará en este continente. Si vuelvo, sería empezar de cero, así que no. Ya tengo 52 años», comenta.

Esto son solo pequeños extractos de esos testimonios que pronto serán de todos. «La idea es hacer públicas estas entrevistas a a partir de 2026. Crear un archivo digital con las grabaciones y sus transcripciones», avanza Monje, que asegura que, tras haber hecho una búsqueda, esta es la primera vez que se hace una iniciativa de estas características en España. «Vamos a recoger los testimonios antes de que se pierdan. Si no quedan registrados, se perderán y no formarán parte del conocimiento histórico futuro», sentencia.