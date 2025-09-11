Avanzan las obras del parque del Observatorio en A Coruña

Las obras del Concello en el parque del Observatorio, en el Agra, avanzan. Ya está terminada la cimentación de los nuevos muros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), propietaria de los terrenos.

Esta es la primera fase de un proceso urbanístico que se ha prolongado durante décadas. Los vecinos del Agra han reclamado reiteradamente la apertura de este espacio, ocupado hasta ahora por instalaciones de la Aemet y protegido por un muro que impedía el acceso.

El Estado autorizó en el mes de junio la cesión demanial de los terrenos, desbloqueando una situación que se había retrasado dos años pese a los protocolos firmados en 2023. Además de los 5.000 metros cuadrados cedidos por la Aemet, el proyecto se ampliará con la incorporación del solar de las antiguas Adoratrices, de unos 3.000 metros cuadrados.

Obras junto a las instalaciones de Aemet / LOC

La actuación comienza con la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la Aemet, con el fin de garantizar su seguridad y funcionamiento. Una vez completada esa tarea, que ya está bastante avanzada, se procederá a la demolición de los muros bordean las calles Canceliña y Gregorio Hernández, que hasta ahora mantenían cerrado el parque.

La apertura del Observatorio es una vieja reclamación del movimiento vecinal del Agra do Orzán, un barrio con una de las mayores densidades de población de Galicia y de Europa. La falta de espacios de zonas verdes ha motivado múltiples protestas y mociones plenarias en los últimos años.