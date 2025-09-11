Las bibliotecas abren el plazo de inscripción para clubes de lectura
A Coruña
La Red Municipal de Bibliotecas inicia una nueva edición de sus clubes de lectura. El plazo de inscripción se abrirá el 15 de septiembre y se activará progresivamente según el día de la semana en el que se desarrolle cada club. Las plazas se asignarán por orden de inscripción y los grupos comenzarán sus reuniones a lo largo de octubre. En total, la programación abarca 36 clubes de lectura repartidos por todas las bibliotecas municipales, con un total de 556 plazas gratuitas disponibles. La oferta incluye clubes generalistas, clubes temáticos en torno a un género, lengua o temática común, clubes dirigidos a colectivos específicos y también propuestas infantiles y juveniles.
