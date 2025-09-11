Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG lleva al pleno las demandas de las empleadas del SAF

A raíz de la agresión sufrida por parte de una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar en Porriño, el BNG llevará al pleno las preocupaciones en torno a la seguridad que tienen las trabajadoras del SAF local. También llevarán demandas de cuestiones laborales como los salarios o la precariedad a la que están expuestas.

