El BNG lleva al pleno las demandas de las empleadas del SAF
A raíz de la agresión sufrida por parte de una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar en Porriño, el BNG llevará al pleno las preocupaciones en torno a la seguridad que tienen las trabajadoras del SAF local. También llevarán demandas de cuestiones laborales como los salarios o la precariedad a la que están expuestas.
