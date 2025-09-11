Un bonito de casi 100 kilos protagoniza la descarga de la semana en la lonja de A Coruña

La lonja de A Coruña recibe un ejemplar de récord. Casi cien kilos pesó un atún patudo que protagonizó la descarga este jueves. Se trata de la pieza más grande descargada en lo que va de semana. La Autoridad Portuaria indica que este miércoles llegaron nueve boniteros en un solo día, lo que refleja la intensa actividad de la lonja en plena campaña del bonito.