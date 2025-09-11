Cáritas alerta de un aumento de la pobreza «crónica» e «invisible» en A Coruña: «Atendemos casos más complejos»

La pobreza se ha vuelto «más invisible», pero también «más crónica y difícil de superar», alerta Cáritas Interparroquial de A Coruña en su última ‘Memoria’ anual de actividad, publicada este miércoles. Un documento que refleja que la ONG católica acompañó a casi 5.000 familias y llevó a cabo más 13.500 intervenciones sociales en 2024, un 30% más que durante el ejercicio anterior. Este incremento, según la entidad, responde a «la mayor complejidad de los casos atendidos», que incluyen «situaciones de personas sin red de apoyo, problemas de salud mental, desempleo persistente, hogares monoparentales sin ingresos, sinhogarismo o precariedad habitacional». Circunstancias que llevan a que las personas asistidas por Cáritas Interparroquial requieran de «más tiempo y recursos», así como «un acompañamiento más integral».

«Nuestra labor no es solo asistencialista. Caminamos junto a las personas para ayudarles a construir su vida, o a reconstruirla, si es el caso, y acceder a nuevas oportunidades» Mercedes Carrión — Secretaria técnica de Cáritas Interparroquial de A Coruña

«Es una tendencia que llevamos notando ya desde hace tiempo y que, por desgracia, cada año se agudiza un poco más. Se percibe muchísimo en familias, sobre todo de mediana edad, en cuyo caso el acceso al mercado laboral es muchísimo más difícil, de modo que, al final, hagan lo que hagan, el camino que les queda es vivir de las ayudas sociales, si es que las tienen, o pedir a entidades sociales como la nuestra, al no encontrar la manera de conseguir un trabajo ni de tener ingresos en el domicilio», expone Mercedes Carrión, secretaria técnica de Cáritas Interparroquial, quien advierte de que se trata de «una situación muy dura» ya que, «en muchos casos, son personas que han trabajado siempre y que, de repente, se han quedado sin empleo».

«Y por tener 50 años, por ejemplo, o una cualificación quizás no muy elevada, no logran acceder a un puesto de trabajo. Y si cae el empleo, al final, cae todo lo demás», incide Carrión, sobre «una pobreza que, muchas veces, además de crónica es silenciosa».

«Estamos viendo a cantidad de familias que, cuando llegan a nosotros, están ya agotadas, y lo hacen como el último recurso, pues ir a pedir a una entidad social les da mucha vergüenza, porque nunca han estado en esa situación y les resulta muy difícil. Mucho» Mercedes Carrión — Secretaria técnica de Cáritas Interparroquial de A Coruña

«Por un lado, nos encontramos con ese perfil y, por otro, con el que ha venido siendo tradicionalmente, digamos, el ‘núcleo de la pobreza’: madres solas con hijos; muchas personas mayores, también, que igual sí tienen una pensión pero cuya situación es complicada por el tema de la vivienda; familias migrantes; personas con problemas de salud mental... Cuando las situaciones de pobreza se cronifican y las personas llevan, a lo mejor, dos años buscando un empleo y no lo encuentran, comienza a haber una desesperanza que, muchas veces, lleva a problemas de depresión, ansiedad... Son situaciones vitales muy complicadas. Levantarse por las mañanas y no saber si uno va a tener para comer o no, o no disponer de una vivienda porque, por ejemplo, te han desahuciado... Todas estas circunstancias inciden mucho en la salud mental de las personas. Y ya no digamos cuando hay menores a cargo, porque encima tienen que hacerse los fuertes para que ellos no perciban que algo no va bien».

Vivienda e infancia son, precisamente, junto con el empleo y la soledad de las personas mayores, dos de los cuatro «ejes prioritarios» de actuación de Cáritas Interparroquial que, a través de su programa de Atención Primaria, gestionó casi 88.900 euros en ayudas directas, en 2024, para cubrir gastos de alimentación, suministros, medicación, transporte, material escolar o alquiler. Además, se distribuyeron productos valorados en más de 87.000 euros a través de los economatos solidarios parroquiales.

Infancia y vivienda

Por otro lado, el programa 'Familia Educa' acompañó a 320 niños y niñas, con «actividades de refuerzo escolar, apoyo emocional, ocio educativo y asesoramiento familiar».

Asimismo, se ofrecieron más de 11.000 pernoctas en tres viviendas de acogida para familias sin hogar, y se llevaron a cabo obras de mejora en inmuebles deteriorados, gracias a la colaboración de empresas y voluntariado técnico.

Formación y empleo

Además, 742 personas fueron atendidas en el Centro de formación Violetas de Cáritas Interparroquial, de las cuales 473 participaron en los itinerarios de inserción sociolaboral y recibieron «orientación personalizada, formación y talleres de capacitación digital», y se consolidaron «acuerdos con empresas locales para facilitar prácticas formativas y primeras oportunidades laborales» a personas «con mayores dificultades de acceso al empleo».