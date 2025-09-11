Un choque múltiple en Alfonso Molina obliga a cortar un carril y causa retenciones de salida

Varios vehículos se han visto implicados en un accidente con heridos ocurrido este mediodía en la avenida Alfonso Molina. Sobre las 14.30h, al menos cuatro coches que circulaban en dirección salida resultaron implicados en una colisión múltiple. El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de circulación, a la altura de la salida de Matogrande. Aunque se están registrando bastante retenciones en sentido salida de la ciudad, continúan abiertos al tráfico otros dos carriles en la misma dirección.

Retenciones en Alfonso Molina por una colisión múltiple. / DGT

Hasta el lugar se ha traslado una ambulancia del 061 para asistir a los heridos y la Policía Local para regular el tráfico en la zona, además de un equipo de atestados para determinar las causas del accidente. Los vehículos afectados han sido retirados a la mediana.