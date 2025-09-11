La CIG organiza movilizaciones por los recortes de profesorado

El sindicato CIG organiza una movilización este sábado en Santiago de Compostela tras los problemas en el inicio de curso en la provincia. Los sindicalistas denuncian que los recortes de profesorado «evidencian un abandono de la enseñanza pública por parte de la Consellería» a la que acusan de no cumplir los acuerdos mínimos firmados. La central sindical, en una rueda de prensa celebrada en A Coruña, lamentó recortes en centros como el CEIP Valle Inclán de Oleiros o el CEIP Alfredo Brañas de Caión, que organizó una caminata que suspendieron tras conseguir que la Consellería de Educación les prometiese una cuidadora y una ampliación del comedor.

El sindicato subraya que es «generalizada» la carencia de profesores especializados para los alumnos con necesidades especiales, como especialistas en Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica. La CIG afirma que, en muchos casos, «la Consellería obliga a agrupar aulas» como en el CEIP María Barbeito en el CEIP Alborada, de A Coruña. Además, el sindicato denuncia que hay varios centros en la zona que tienen que empezar el curso con obras sin terminar y «con perspectiva de no hacerlo en breve», como el IES Rafael Dieste, o el IES Salvador de Madariaga, de A Coruña. Por todo ello, piden que la comunidad educativa participe en la manifestación el próximo día 13 de septiembre y apoye la huelga de profesorado el día 25 de septiembre.