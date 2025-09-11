El Concello saca a concurso la red pluvial de Castro de Elviña

La Junta de Gobierno Local de este miércoles dio luz verde al concurso para mejorar el saneamiento en la zona de Castro de Elviña, por 800.000 euros, unas obras que, según explicó la alcaldesa, Inés Rey, incluirán «renovar toda la red de desagües de aguas residuales» y un nuevo sistema de pluviales.

También aprobó un concurso por 700.000 euros «para conservar y mantener las pasarelas y puentes peatonales» y otro, por 200.000, para renovar la cubierta de la escuela infantil Carricanta, en O Castrillón.

En la misma sesión de la junta se aprobó solicitar a la Xunta otros 800.000 euros «para cofinanciar programas municipales de inclusión social» para colectivos vulnerables, en «bienestar social, inserción sociolaboral, refuerzo educativo, y vivienda», y se aprobó el proyecto de mejora de la infraestructura separativa de pluviales en la avenida de Buenos Aires.