Doce horas ‘montado’ en un quitamiedos tras un siniestro

Un vehículo ha pasado más de doce horas montado sobre un quitamiedos en la entrada a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina tras un choque múltiple registrado anoche en A Coruña, según informa la Policía Local. El accidente, con tres coches implicados y sin heridos, ocurrió este martes alrededor de las 21.15 horas en sentido entrada a la ciudad, antes del desvío hacia Matogrande. Fueron tres los vehículos implicados y dos de ellos pudieron ser retirados sin dificultad pero el tercero, el turismo que aparece en las imágenes que acompañan a esta información, quedó subido en el quitamiedos de tal forma que una grúa normal no podía retirarlo, así que hubo que movilizar una grúa pluma para sacarlo de donde había quedado encajado.