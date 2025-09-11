El extorero Fran Rivera canta en A Coruña por una causa solidaria

La VII gala benéfica de la Fundación TrezeLuzes contará con un invitado sorpresa. El extorero Fran Rivera amenizará la velada con su voz y guitarra, acompañado de su grupo ‘Una y nos vamos’. Los invitados a la gala solidaria podrán comprobar de primera mano que las dotes del hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez no se limitan solo al ruedo. Su actuación será uno de los atractivos del evento que se celebrará el próximo jueves 18 en la finca Montesqueiro. Será presentado por Noelia Rey y María Mera y contará con la participación de ocho chefs con Estrellas Michelin. Este año la iniciativa social pretende donar 250.000 euros a causas sociales.