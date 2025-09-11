Finaliza la excavación de los túneles para el tren del puerto exterior de A Coruña

La apertura al exterior de una de las galerías de evacuación del túnel número 1 del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña da por finalizada la excavación de estos viales, según informó la Autoridad Portuaria, que detalló que en total suman 7,4 kilómetros, de los que 700 metros corresponden a tres galerías de evacuación en el túnel 1 para cumplir la normativa ferroviaria vigente en materia de seguridad.

La excavación se realizó mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, que consiste en combinar las voladuras y la excavación con retroexcavadoras, además de con el empleo de sostenimientos flexibles en función de la calidad del terreno que se atraviesa, con de 5 metros de excavación máxima en cada tramo.

Carlos Pardellas

El túnel 1, de 3.739 metros de longitud, tiene, además de la recién completada, otras dos galerías de emergencia de 729 y 685 metros. En los últimos meses se han simultaeó la excavación de la galería 1 con el revestimiento del túnel principal y la galería 3.

El túnel 2, de 774 metros,dispone ya de revestimiento desde julio y se utiliza como vial interno para transportar materiales excedentes al puerto exterior, donde se emplearán como relleno portuario. En las próximas semanas se comenzarán los trabajos de ejecución de las aceras de evacuación en este túnel.

El túnel 3, de 743 metros, completa la bifurcación en “Y” del túnel 1, gracias a la ejecución de la denominada Caverna de Bifurcación, una estructura de gran envergadura con una excavación de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo. Esta caverna permite la conexión entre los túneles 1 y 3, ambos con una sección libre de excavación de 52 metros cuadrados.

Los túneles principales, además de los gálibos ferroviarios, tendrán aceras para acceso peatonal, sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, así como sistemas de ventilación, iluminación y lucha contraincendios necesarios para la explotación ferroviaria. En la zona de Vío continúan los trabajos para construir la conexión de esta línea del puerto exterior con el Eje Atlántico.