¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de septiembre

Proyección de la película ‘La tutoría’

20.00 horas | Tarde de cine con este filme noruego de Halfdan Ullmann Tøndel y protagonizada por Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit y Øystein Røger.

Fórum Metropolitano

Alba Ciordia presenta su nuevo libro

19.00 horas | Conversará con los lectores sobre Algo más que compañía.

Fnac

Concierto de Jacque Falchetti

21.30 horas | La brasileña presenta un concierto dentro del ciclo Elas Son Artistas, donde fusiona ritmos tradicionales brasileños con estilos contemporáneos.

Mardi Gras

Una charla sobre el cine antes del cine

19.30 horas | Nuevo curso del ciclo Outras historias do cinema, en el que Martin Pawley hablará delcine antes del cine. La asistencia es gratuita.

Asoc. Alexandre Bóveda

‘Mi única familia’, en la gran pantalla

20.00 horas | Proyección de la película de Mike Leigh, que salió en 2024. Hay entradas disponibles desde 2 euros.

Fórum Metropolitano

Sesión de ‘Paganismo y Religión en el Arte’

20.00 horas |Nueva sesión del ciclo Paganismo y Religión en el Arte. En esta ocasión participa José Luis García Dornelas.

Portas Ártabras