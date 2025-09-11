Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de septiembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Proyección de la película ‘La tutoría’
20.00 horas | Tarde de cine con este filme noruego de Halfdan Ullmann Tøndel y protagonizada por Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit y Øystein Røger.
Fórum Metropolitano
Alba Ciordia presenta su nuevo libro
19.00 horas | Conversará con los lectores sobre Algo más que compañía.
Fnac
Concierto de Jacque Falchetti
21.30 horas | La brasileña presenta un concierto dentro del ciclo Elas Son Artistas, donde fusiona ritmos tradicionales brasileños con estilos contemporáneos.
Mardi Gras
Una charla sobre el cine antes del cine
19.30 horas | Nuevo curso del ciclo Outras historias do cinema, en el que Martin Pawley hablará delcine antes del cine. La asistencia es gratuita.
Asoc. Alexandre Bóveda
‘Mi única familia’, en la gran pantalla
20.00 horas | Proyección de la película de Mike Leigh, que salió en 2024. Hay entradas disponibles desde 2 euros.
Fórum Metropolitano
Sesión de ‘Paganismo y Religión en el Arte’
20.00 horas |Nueva sesión del ciclo Paganismo y Religión en el Arte. En esta ocasión participa José Luis García Dornelas.
Portas Ártabras
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- El Flores Rock puede con todo
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- Uber y Cabify no podrán realizar viajes dentro de A Coruña hasta que tenga una ordenanza propia