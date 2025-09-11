El médico coruñés Diego González Rivas protagoniza el estreno de temporada de 'Plano general' en La 2

El cirujano torácico coruñés Diego González Rivas es el invitado en el estreno de temporada de ‘Plano General’, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro, que se emite este viernes 12 de septiembre, a las 22.00 horas, en La 2 (y el domingo 14, a las 06.30 en La 1, Canal 24 horas y TVE Internacional).

El médico de A Coruña, pionero en operaciones con mínima incisión, defiende que "el mundo tiene cura, aunque tenemos que curarlo entre todos". Considerado una eminencia en China, el doctor González Rivas relata en su libro, ‘Curando el mundo’, las experiencias quirúrgicas en zonas del mundo desfavorecidas y en guerra.

Fue su madre, enfermera, quien le descubrió su vocación médica para "aliviar el dolor y sufrimiento de los demás". Para el cirujano torácico coruñés, que reconoce su dependencia del quirófano, "lo único imposible es lo que no intentas”. Cuenta que aplicaría a la política una cirugía reconstructora, reparadora y de compromiso. Para el doctor, la política de antes era más auténtica: "Ahora se necesita más compromiso y dedicación".

En su conversación con Jenaro Castro, el doctor González Rivas reconoce arrepentirse de no haber estado más tiempo con sus padres y reconoce que su gran defecto es la impaciencia y su gran virtud, la pasión. Además, se somete a todas las secciones del programa: La semblanza, dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su amiga, la actriz y presentadora Cayetana Guillen Cuervo; Sala de prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad; En un rincón del alma, en torno al aspecto humano de los entrevistados; Primer plano, donde el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio; y El Muro, en la que el entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su personalidad.