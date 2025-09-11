La nueva ley antitabaco divide a los coruñeses: «Nos va a afectar andar diciéndole a la gente que aquí no se puede fumar, como si fuéramos policías»

La puesta en marcha de la tramitación de la nueva ley antitabaco ha causado una división entre la opinión coruñesa, pese a que todavía queda mucho para que esté definitivamente aprobada. La norma del Ministerio de Sanidad amplía espacios exteriores donde no está permitido fumar y busca reducir el número de consumidores.

En el entorno de la plaza de Vigo, los clientes de varias de las terrazas aprovechan el respiro de las lluvias de la tarde para fumar, algo que la nueva normativa prohibiría. «A mí me parece súper restrictivo», afirma Nerea, que está fumando en una de las mesas. «Me parece que el Estado hay ciertas libertades individuales en las que no debería meterse y que este tipo de medidas son muy excesivas», afirma la joven.

Alicia, que la acompaña, entiende que haya personas que quieran espacios libres de tabaco pero defiende que, entonces, se creen espacios exclusivos de fumadores, como se hacía hace años. «Si pudiera fumar en otro sitio, aunque fuera apartado, me daría igual, siempre que pudiera fumar», dice.

Los que todavía no tienen muy claro cómo se aplicará la medida son los hosteleros. «Los no fumadores se beneficiarían de la prohibición, pero la gran mayoría de la gente fuma», explica Álvaro, el encargado del Central Park. La regulación, además de poder afectarles por la posible pérdida de clientes, también les molesta porque tendrán que ser ellos quien controlen lo que ocurre. «Nos va a afectar bastante andar diciéndole a la gente que aquí no se puede fumar, como si fuéramos policías».

La mayoría de los clientes fumadores están en contra con la nueva norma, aunque sí pueden entender las molestias que causan a otros. «Entiendo que si no eres fumador, y estás en una terraza sea invierno o verano, obviamente te molestan si te va el humo», señala Ana. «La mayoría de mis amigos no fuman y siempre se enfadan cuando saco el pitillo».

Para Javi, sentado con Ana, la medida es «lógica» que se aplique cerca de parques infantiles o centros educativos, pero no en lugares como marquesinas de transporte público donde «te puedes apartar un poco para no molestar».

No todos ven la futura normativa como algo negativo. Lucía, una madre que está pasando la tarde con su hijo en el parque de la plaza de Vigo, explica que aunque a ella, como madre, «le da un poco igual», como no fumadora le parece «estupendo». «Yo voy a tomar el café todas las mañanas y siempre hay alguien que se sienta en la terraza y me llega todo el humo a la cara», dice Lucía.

Además de prohibir el humo en espacios como terrazas marquesinas o parques infantiles, también se restringe el uso de cigarrillo en los recintos donde se hagan espectáculos públicos y las piscinas, además de establecer un perímetro de 15 metros al acceso de edificios públicos. La normativa también regulará por primera vez el uso de los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina para uso oral y los productos como las sishas, aunque no lleven tabaco.

