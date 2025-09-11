El nuevo chef de A Mundiña en A Coruña: del bar familiar a la elite de Can Roca

A Daniel Cárdaba, la pasión por la cocina le viene de familia. El nuevo chef de A Mundiña se movió entre fogones desde pequeño, en el pequeño bar de sus padres en su Segovia natal, y dio el salto a Barcelona para estudiar y formarse de la mano de los mejores en el Céller de Can Roca. Hace unos meses que se instaló en A Coruña, feliz de «poder hacer lo que uno quiere en un sitio donde está valorado», como él mismo confiesa, pero el viaje gastronómico empezó hace mucho tiempo.

Cárdaba recuerda el día exacto en el que conectó con este mundo. «Siempre me gustó cocinar. Un día mi abuela, que era la cocinera del bar, se puso mala, así que con 17 años empecé a a ayudar a mi padre», confiesa. Se apuntó a un curso de hostelería en Segovia, pero no le convenció. «Estuve solo un día. Lo que vi, prácticamente lo sabía hacer ya, así que me fui a estudiar Cocina en la Universidad de Barcelona», explica. Eso sí, siempre tuvo la idea de volver a Segovia, al bar de su padre. «Y no he vuelto. Mi padre ya se jubiló y con la pandemia lo cerraron», desvela.

Lo que le esperaba en Barcelona, no obstante, era mucho mejor. «Mientras estudiaba, en Barcelona trabajaba los fines de semana en el hotel Majestic, con Estrella Michelin. Luego hice las prácticas en el Céller de Can Roca». El inicio soñado, cocinar al lado de los mejores del mundo. «Sí, un sueño, pero también tenía mucho vértigo. De no saber nada a meterte en una cocina de elite cuesta. Es muy exigente», reflexiona.

Pasó casi un año en este restaurante, pero le tocaba seguir explorando otras cocinas. «Me fui a la Terraza del Casino de Madrid con Paco Roncero, donde fui jefe de partida», recuerda, a la vez que reconoce que no es fácil «encontrar gente profesional» en este mundo, «gente que quiera echar tantas horas para demostrar lo que vale».

Fue en 2014 cuando se unió al Grupo Amicalia, del que forma parte A Mundiña. Pasó por el Alabaster y el Arallo antes de llegar a A Coruña, donde, asegura, se está «adaptando bien». «El equipo es muy bueno. La gente de sala es encantadora. Yo vengo aquí a dar un puntito más, mi granito de arena», comenta el chef, que define su cocina como «vanguardista pero siempre respetando el producto y la técnica y tradición gallegas».

Este amante del pescado fresco, al que le «fascina el salmonete y el cabracho», tiene muy clara su nueva misión: «Estamos buscando que A Mundiña sea el referente gastronómico que tiene que tener A Coruña». «Vamos a volver a hacer hincapié en la materia prima, el producto, la elaboración y el trato personal al cliente. Son los cuatro detalles para que un restaurante funcione», concluye Daniel Cárdaba desde su nueva casa.

