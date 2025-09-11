La ordenanza de terrazas, para el pleno municipal en octubre

El Gobierno local tiene pendiente desde hace años la ordenanza de terrazas. La alcaldesa, Inés Rey, indicó este miércoles que está «prácticamente acabada» pero que no dio tiempo a incluirla en el pleno municipal de hoy. «En cuanto la acabemos, que será más pronto que tarde, irá a pleno», indicó, y «previsiblemente» será en octubre.

Entre otros puntos, la nueva norma deberá definir qué ocurre con los establecimientos de hostelería que ocupan plazas de aparcamiento con sus mesas. Esto se permitió en 2020, durante la pandemia de covid, y se ha mantenido desde entonces a la espera de que la nueva normativa fije una solución definitiva.