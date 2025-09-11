El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque

El PSOE y el BNG dieron luz verde definitiva este jueves, en el pleno municipal, a la ordenanza de uso de playas, a la que habían dado aprobación inicial en junio y que es la primera específica con la que cuenta A Coruña. La norma regula el acceso de mascotas a los arenales, y, con carácter general, la presencia "perros u otros animales domésticos" entre el 1 de junio y el 30 de septiembre está prohibida, salvo en la playa de Bens, declarada canina. También recoge "la prohibición de uso de los dispositivos sonoros de forma que produzcan ruidos o resulten molestos al resto de personas usuarias", salvo en situaciones de alarma y la megafonía del servicio de salvamento y socorrismo. El BNG puso como condición que se habilitasen como zonas de esparcimiento canino la playa de As Amorosas y las calas de San Roque, algo que aceptó la edil de Medio Ambiente, Yoya Neira. El PP, que había pedido que los perros pudiesen entrar en playas en temporada estival durante las noches,

La edil señaló que se presentaron siete alegaciones, entre ellas una del grupo municipal del PP que se aceptó parcialmente, y que se centraron en el acceso de mascotas y "el ruido". Admitió que hay "demanda" de dejar a los canes y la ordenanza permite establecer zonas de esparcimiento canino, pero el Gobierno local indicaque la presencia de perros comportaría perder la bandera azul en los arenales. Neira también admitió que "se tardó" a la hora de tramitar la ordenanza y que "no se pudo aprobar antes de que empezase el verano", de este año, pero defendió que la norma es "necesaria" y que aborda conductas "peligrosas" pero que existían en un "vacío legal", como tirarse de un espigón en la playa de Durmideiras o entrar en el agua con bandera roja. También, en respuesta a intervenciones de la oposición, defendió que la playa de Bens se limpia.

Por parte del BNG intervino su portavoz municipal, Francisco Jorquera, que valoró positivamente que se incorporase el derecho a la accesibilidad universal al texto definitivo, pidiendo que se apliquen las "medidas necesarias para hacerlo efectivo". Sobre el acceso de los perros a las playas, afirmo que la "única opción" para ir a los arenales en verano, es Bens, que está "muy alejado de la ciudad", con mar "peligroso", suciedad y graves "carencias de servicios", por lo que pidió "adecentar" el arenal y ampliar las zonas para mascotas habilitando en verano As Amorosas y las calas de San Roque, condición que puso para el voto favorable. "En nuestra ciudad hay más de 30.000 perros", afirmó.

El concejal del PP José Ramón Amado agradeció la inclusión de algunas de las reclamaciones del PP, pero señaló que se echan de menos cuestiones como la inclusión de medidas concretas para facilitar la accesibilidad a las playas. Sí criticó al Gobierno local por rechazar su petición en relación al derecho a la información, y afirmó que los carteles informativos de las playas "llevan sin actualizarse años". El PP también había pedido que los perros pudiesen acceder a las playas en horario nocturno, petición que se rechazó, y Amado indicó que ahora los perros tienen que ir a Bens, que es un "estercolero", acusando al Bloque de no haber dialogado con los afectados por la ordenanza "antes de votar a favor".