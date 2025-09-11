PSOE y BNG acuerdan empezar la negociación del presupuesto de A Coruña para 2026

El pleno municipal de este jueves en A Coruña, inicio del curso político, sirvió para que PSOE y BNG se emplazasen para empezar la negociación del presupuesto de 2026, después del desacuerdo en las cuentas de este año que acabó en una cuestión de confianza de la alcaldesa, Inés Rey, y una moción de censura. El portavoz municipal, José Manuel Lage, señaló que hay "acuerdos importantes" entre ambos grupos y reiteró que "la voluntad es que haya presupuestos en 2026 y estableceremos los contactos necesrios para ver si somos capaces" de hacerlo este mes. "La mano está tendida", afirmó Lage, que indicó que "se está elaborando el anteproyecto". El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, manifestó también su "diálogo y dipsosición a llegar a un acuerdo" pero indicó que "la condición previa" es que se cumplan los pactos anteriormente acordados. Afirmó que "hubo avances" en este sentido por la "posición de firmeza" del BNG al rechazar apoyar las cuentas de 2025. "Será el diálogo el que esclarezca si hay margen para el acuerdo", indicó Jorquera.

Esta buena disposición se vio en el respaldo nacionalista a la aprobación definitiva de las ordenanzas de movilidad y playas, que salieron adelante este jueves con su respaldo, y el portavoz del Bloque defendió que su grupo hace "oposición útil" y llega a acuerdos con el Gobierno local. En otra intervención, relativa a una modificación de crédito del IMCE que permitirá reubicar algo más de 90.000 euros que sobraron de la partida reservada para subvencionar fiestas, Jorquera afirmó que su grupo se había opuesto al inicio porque no no está deacuerdo con un modelo de fiestas y programación cultural que se centra en “artistas de elevados cachés”, y criticó la cancelación de conciertos de la Orquesta Xove en María Pita y la “devaluación” de los conciertos de asistencia gratuita. Pero señaló que se llegó a un acuerdo con el Gobierno local para dedicar los fondos a Cascarillarte y la romería de Santa Margarita, con lo que el acuerdo salió adelante en el pleno con acuerdo del PSOE y BNG y voto en contra del PP. “Preferimos hacer oposición útil”, defendió Jorquera.

Pero el PP, cuyo edil Roberto Coira criticó la gestión del IMCE, con “facturas irregulares” y "presupuesto deficitario", el Bloque es cómplice de la "mala gestión" del Gobierno local, en palabras de su portavoz, Miguel Lorenzo. Este acusó a Jorquera de no ejercer como oposición ni ser "útiles", sino permitir que siga funcionando un Gobierno local que "sigue suspendiendo" en el inicio del curso político. Las críticas al Bloque se repitieron en la bancada popular, con el concejal Roberto Rodríguez acusándolo de estar “avalando que se incumpla la ley” por acuerdos entre el Bloque y el PSOE para la Alcaldía de Santiago en otra votación en la que el BNG respaldó, aunque con críticas y señalando que lo hace para no perjudicar a las empresas, que el Gobierno local pague facturas irregulares en el área de Deportes por cerca de 200.000 euros. La forma de contratar del Concello, afirmó Rodríguez, es una “permanente chapuza” y el Gobierno local vive en la “ilegalidad estructural”, por lo que, indicó, podría derivarse “responsabilidad” hacia los responsables, algo a lo que Lage replicó que el procedimiento seguido, el reconocimiento extrajudicial de créditos, se emplea por parte de otras administraciones, como la Xunta, en la que gobierna el PP, y que los populares la usaron cuando ocupaban el Gobierno local.