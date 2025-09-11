PSOE y BNG dan luz verde a la nueva normativa de movilidad, que prohíbe comer y escuchar música en alto en el bus de A Coruña

El pleno municipal, con los votos a favor de BNG y PSOE y la abstención del PP, aprobó de forma definitiva la nueva ordenanza de movilidad, a la que ambos grupos habían dado visto bueno inicial en junio y que, en su versión definitiva, incorpora normas como la prohibición de comer, llevar bebidas sin tapa y poner en alto el altavoz del móvil en el bus. El texto llega seis años después de que el pleno aprobase una declaración para crear la ordenanza, que refunde varias normativas previas para actualizarlas y evitar contradicciones, y regula desde las multas por usar mal la bici a las zonas de tráfico limitado. Entre las normas que se establecen está la obligación del casco para los ciclistas menores de 16 años, y para todos los que conduzcan un VMP (vehículos como los patinetes eléctricos). Tanto bicis como patinetes deberán circular por el carril bici y, de no haberlo, por la calzada, y no utilizar la acera. La limitación de velocidad para bicicletas es de 45 kilómetros por hora, y, para VMPs, de 25.

La edil de Movilidad, Noemí Díaz, defendió que va a "poner a las personas en el centro" y priorizar los desplazamientos a pie. Según señaló, hubo un "trabajo colaborativo" con el BNG, en concreto con la edil Avia Veira, y durante la tramitación se incluyeron varias alegaciones, como la prohibición de subir con patientes eléctricos al bus. "No todas las propuestas fueron estimadas", indicó, pero la ordenanza es fruto "de la participación y del diálogo". Díaz acusó al PP de presentar más de medio centenar de puntos en la alegación que realizó a la norma, pero sin intención constructiva sino de "bloquear, y afirmó que 28 de ellas "eran recogidas de otras" presentadas por otras entidades, mientras que de las 23 exclusivas "fueron aceptadas cuatro, que se remitían a cuestiones menores o técnicas". Entre ellas, acusó al PP, hay "falta de rigor" y una que "parecía una carta a los Reyes", la de poner más bancos en la ciudad, que "no tiene nada que ver con una ordenanza de movilidad". En la norma, defendió Díaz, hubo "diálogo" con la ciudadanía y sectores afectados, y se enriqueció para su aprobación definitiva. Es "concreta y sólida", afirmó, es "una oportunidad para A Coruña", y el PP pretende un "bloqueo político".

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, consideró que si la prioridad son los peatones "lo primero que tienen que hacer es arreglar las aceras de todos los barrios de la ciudad", para lo que se podría aprovechar los "millones de euros que perdonaron" a la gestora de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. "Empiezan ustedes la casa por la ventana", afirmó, reclamando que se actualice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Su grupo también presentó alegaciones sobre accesibilidad, con "propuestas concretas que debrían contemplarse en la norma" como la ampliación de las aceras, y acusó al Gobierno local de no ser "creíble" cuando dice que aborda ese tema. "Ustedes han reducido más de mil plazas" de aparcamiento en la calle, sostuvo Lorenzo, que añadió que A Coruña es la ciudad gallega en la que los vecinos más tiempo pierden buscando dónde estacionar. Sobre la ORA "hicimos una alegación", pues indica que contemplan la ampliación de esta a otros barrios: "en un futuro, pueden o no", sin pasar por pleno ampliarla, y "si la ponen en la norma es por algo". "Creo que han perdido una buena ocasión de hacer una norma ambiciosa, tiene buenas intenciones pero está mal hecha", resumió, aunque admitió que el Gobierno local aceptó algunas de las alegaciones populares.

La edil nacionalista Avia Veira defendió que la ordenaza es "una oportunidad decisiva" para transformar el modelo de la ciiudad, pero que "tiene que saltar del papel" en la práctica. Hasta ahora, indicó, había normas "obsoletas", y señaló que la actual ordenanza llega tras "mucho procastinar" por el Gobierno local, tras la "presión" de del BNG y seis años después del pacto de investidura de 2019 entre PSOE y BNG que recogía su necesidad; aún así, agradeció el trabajo de Díaz y su jefa de servicio. Según afirmó, se rechazaron alegaciones que perseguían los intereses de empresas concretas. "Priorizamos por encima de todo a los peatones", defendió, y quedó "un texto bueno", pero "hay que hacer porque esto llegue a la ciudadanía". Veira pidió una campaña de información que llegue a los vecinos y les explique sus derechos y obligaciones en materia de movilidad, así como renovar los contratos caducados en materia de movilidad.