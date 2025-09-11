Quartet Hana y Marcos Díaz actuarán en el ciclo 'Noites na Cidade Vella'
Espacios emblemáticos de la ciudad acogen once conciertos de música de cámara hasta el 18 de octubre
El ciclo de conciertos gratuitos ‘Noites na Cidade Vella’ programa hasta el 18 de octubre once actuaciones de música de cámara en espacios singulares, edificios históricos y monumentos emblemáticos de la ciudad. Este jueves a las 20.00h, el paraninfo del rectorado de A Maestranza acoge el concierto del guitarrista Marcos Díaz y el sábado 13 se celebra a las 20.00 horas el concierto de Quartet Hana en la iglesia de las Capuchinas. En esta edición, estarán en ‘Noites na Cidade Vella’ intérpretes destacados como el violonchelista Santiago Cañón-Valencia, el violinista Kevin Zhu, el Dúo Mandala y la pianista Marianna Prjevalskaya, entre otros. También la Orquesta de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero, ofrecerá dos conciertos. El teatro Rosalía, las iglesias Santa Lucía y Dominicos, el Museo de Belas Artes, la Fundación Luis Seoane, el Palacio de Capitanía y la sala de exposiciones del Concello son algunos de los espacios seleccionados.
Programación de conciertos 'Noites na Cidade Vella
- 11 de septiembre: el guitarrista Marcos Díaz en el paraninfo del rectorado de A Maestranza
- 13 de septiembre: el cuarteto de cuerdas Quartet Hana en la iglesia de las Capuchinas
- 18 de septiembre: los violines del Dúo Mandala en el Palacio de Capitania
- 20 de septiembre: la Orquesta de Cámara Galega en la iglesia de Santa Lucía
- 26 de septiembre: Jun Hyung Lee Lee (cello) y Karla Martínez (piano) en el Museo de Belas Artes
- 2 de octubre: la pianista Marianna Prjevalskaya en Afundación
- 4 de octubre: el violinista Kevin Zhu en la sala de exposiciones del Concello
- 11 de octubre: la Orquesta de Cámara Galega en la Fundación Luis Seoane
- 11 de octubre: concierto familiar del Duo Indigo en sesión matinal en el Museo Belas Artes
- 18 de octubre: el cuarteto de cuerda Casals en la iglesia de los Dominicos
