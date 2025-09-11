Retiran la linterna de la colegiata de Santa María para su restauración
El elemento cuenta con grandes daños y necesita una intervención intensa | La última gran reforma del templo de la Ciudad Vieja fue hace tres lustros
A Coruña
La emblemática linterna de la colegiata de Santa María del Campo fue retirada este martes para su restauración. El elemento cuenta con daños graves y requiere una restauración intensa. No será la única parte de la iglesia que será renovada, los trabajos también incluyen una ventana y la parte exterior. La última gran reforma del templo del siglo XII fue en 2010. La linterna presenta un «deterioro grave», según un informe del Arzobispado de Santiago para solicitar la licencia, ya hace un año. Hay «abundantes filtraciones de agua» que ponen en riesgo las sujeciones, y el maderamen está colonizado «por hongos y podredumbre», decía el documento.
