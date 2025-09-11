Rey promete sentido común en las normas del bus: «No multaremos por un bocadillo»

Este jueves va a pleno municipal la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de movilidad, que introduce nuevas prohibiciones como comer o usar altavoces como el del móvil en el bus, dos conductas por las que los usuarios pueden recibir multas de 200 euros. Pero la alcaldesa, Inés Rey, señaló este miércoles que imperará el «sentido común» y que «no se trata de que vayamos a perseguir al que sube con medio bocadillo al autobús y está comiendo allí porque llega tarde a trabajar».

Lo mismo ocurre con la norma respecto a los altavoces, sobre la que regidora señala que «se pueden escuchar audios, pero no se puede ir con el reguetón a tope». «Si uno va con un altavoz a tope de música en el bus, justo detrás del conductor, puede ser que moleste» a una persona que necesita concentración para garantizar la seguridad de los que van en el vehículo. «Es una cuestión tan obvia que no creo que haya que sancionar, pero el régimen sancionador tiene que aparecer en las ordenanzas», valoró la regidora, aunque insistió en que si hay se establece una norma también se tienen que prever castigos para los que la incumplan.