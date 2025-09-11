«En Santander, la integración puerto ciudad empezó cuando aún no se hablaba de esas cosas»

El eje cultural del frente marítimo portuario de Santander centrará la intervención de Francisco Javier Álvarez en las jornadas de la fundación Juana de Vega sobre paisaje portuario. Álvarez hará un repaso de las cuatro décadas de proyecto cultural en suelo portuario y en equipamientos propios una vez abandonan los usos industriales. Un proyecto que tiene como núcleo el Centro Botín, que se instaló en uno de los muelles a través de una operación urbanística compleja que dio continuidad a los Jardines de Pereda, y en torno al que se han ido desarrollando otros usos culturales.

¿Qué similitudes hay entre A Coruña y Santander cuando se habla de integración puerto-ciudad?

Son dos puertos atlánticos. El puerto de Santander está en el casco urbano desde la época de los romanos, y la ciudad creció alrededor. A Coruña se está yendo progresivamente a punta Langosteira, mientras que lo que hizo Santander, desde los años 80, fue irse hacia el fondo de la bahía, a una zona más industrial. Al final, los espacios más próximos al casco urbano quedan vacíos y hay que decidir qué hacer con ellos. La geografía de la ciudad es parecida, y el espacio de oportunidad del puerto de A Coruña es parecido al de Santander.

El Centro Botín es el eje central del proyecto cultural del puerto. ¿La viabilidad económica de los grandes proyectos está supeditada a la colaboración público-privada?

Hay un debate también que yo creo que se tiene que simplificar, que es basarlo exclusivamente en cuestiones económicas, en el turismo, en la capacidad de atracción y el prestigio. Yo tengo una hija adolescente, y me he hecho Santander-Madrid muchas veces cuando era pequeña para que viera espectáculos y museos. Tener un centro cultural como el Centro Botín, que tiene, aparte de exposiciones, muchísima mediación cultural, actividades, conciertos, talleres para niños, es muy importante para la ciudadanía, y también para la captación de talento. Como ejemplos, el centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Archivo Lafuente, o el Museo de Arqueología e Prehistoria de Cantabria. Lo que conseguirá el Archivo Lafuente es que muchos investigadores postdoctorales de historia e historiadores del arte vengan a Santander a consultar los archivos y a formarse aquí. En el caso del Museo de Prehistoria, exactamente igual. Es importante atraer talento a ciudades agradables para vivir, a la vez que hay oportunidades para quedarte.

Allí el Centro Botín, aquí la Fundación MOP como primer espacio cultural en concesión en suelo portuario. ¿Cómo evitar que la iniciativa privada lleve la batuta de los proyectos culturales en exclusiva?

El modelo concesional, siendo absolutamente públicas, está en el ADN de la autoridad portuaria. Tampoco creo que tengamos que preocuparnos por eso. Creo que esto es una cuestión de consenso. Las competencias del puerto sobre su espacio son las que son, pero, evidentemente, todo esto se tiene que consensuar con el resto de administraciones territoriales. El hecho de que haya un mix de iniciativas culturales, públicas, por un lado, con los museos públicos que tienen que desempeñar su papel, pero también desde la iniciativa privada, en lo personal considero que es lo adecuado. En ocasiones ha habido una hiperinflación de centros culturales y museos: todas las ciudades querían tener su museo de arte contemporáneo, y luego vienen los problemas presupuestarios y demás, por lo que veo adecuadas estas colaboraciones. En el modelo del Centro Botín, en concreto, el puerto pone a disposición de la Fundación Botín un espacio, igual que con otras empresas.

Estos 40 años de proyecto cultural en el puerto de Santander, ¿son fruto de un plan trazado a lo largo de las décadas?

En la normativa, el concepto de puerto-ciudad no existía en los 90. La ley decía que se podían llegar a utilizar espacios portuarios para equipamientos culturales, certámenes feriales y exposiciones. Luego ya se introdujo el concepto de integración puerto-ciudad. Una cosa es la parte hard, «nos vamos de aquí porque molestamos, y a ver qué hacemos con estos terrenos», y otra cosa es la parte soft, que es estar dentro de la vida de la ciudad, como un actor más, dentro de nuestras limitaciones. Y aquí eso se hizo por intuición. Empezó en el año 85, cuando de esas cosas prácticamente no se hablaba ni en España ni en Europa. Una serie de personas que estaban al mando del Puerto quisieron hacer esa apuesta. Santander es una ciudad conservadora, pero en el 85 todavía más, no había equipamientos culturales, ni arte contemporáneo, y fuimos punta de lanza. Se ha ido creando de una manera natural, influido por las sucesivas personas que ha habido en la autoridad portuaria, que han conseguido convencer a los presidentes, que venían del mundo portuario, de ingenieros e infraestructuras, de que esto también era una cosa positiva para la imagen del puerto, no solo desde el punto de vista económico.

