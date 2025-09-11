El sol vuelve a A Coruña

El tiempo en A Coruña atraviesa días de tinte otoñal, con lluvias y temperaturas que invitan a acompañar el paraguas con una chaqueta o chubasquero. Tras un agosto de sol y calor, septiembre ha arrancado con chubascos y con un descenso de los termómetros que los coruñeses han notado en este otoño adelantado --el otoño meteorológico ya ha comenzado pero la estación todavía no ha entrado oficialmente-- y que anima a pensar ya en el cambio de armario, aunque todavía quedan resquicios de verano. Sí: veremos el sol antes de tomarnos las castañas del magosto. A Coruña y el resto de Galicia recuperarán este viernes la influencia anticiclónica.

Meteogalicia adelanta que este 12 de septiembre el día comenzará con nieblas y nubes bajas en las primeras horas del día en zonas del interior de Galicia pero esta situación dará paso a cielos con alternancia de nubes y claros a partir del mediodía. Las temperaturas no remontan, por ahora, y se mantendrán en valores suaves, entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima en A Coruña.

¿Y cómo viene el fin de semana en A Coruña? Pues según Meteogalicia habrá un poco de todo pero con predominio de la estabilidad atmosférica, por lo menos hasta el lunes, cuando llega un nuevo frente lluvioso que afectará a Galicia. Antes, el sábado 13 será un día con nubes y claros y con temperaturas sin apenas cambios, con 17 de mínima y 22 de máxima. Y el domingo día 14 la jornada comenzará con algunas nubes pero por la tarde Meteogalicia prevé cielos despejados en A Coruña y con máxima de 24 grados, que no está nada mal para un ecuador de septiembre en A Coruña.

El lunes día 15 de nuevo habrá cambios por el paso de un frente borrascoso que se hará notar en territorio gallego y a partir de ahí, durante la próxima semana, A Coruña y Galicia registrarán tiempo cambiante. Meteogalicia explica que entrarán altas presiones en forma de cuña pero no impedirán la llegada de algún frente debilitado, por lo que en el medio plazo se espera predominio del tiempo seco aunque sin descartar algunas lluvias débiles. Las temperaturas mínimas quedarán en valores suaves y las máximas se mantendrán ligeramente por debajo de la media para esta época del año, entre los 19 y los 21 grados, aunque de cara al próximo fin de semana --el tercero de septiembre-- previsiblemente volverán a subir. Más información.