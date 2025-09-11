«Tenía ese instinto de tener un perro y se vio potenciado por la muerte de mi madre»

¿Cómo surgió la idea de escribir Algo más que compañía? ¿Necesitaba plasmar su experiencia en un libro?

Fue un proceso muy natural. No tenía previsto publicar un libro. A mí me encanta escribir, así que fue más una necesidad a nivel emocional. Cuando escribes, puedes ver tus procesos personales desde otra perspectiva. Coges esa distancia y es muy liberador. En ese proceso, me di cuenta de que a mí me hubiera gustado leer una historia así en los años de búsqueda de identidad y de ansiedad. Pensé que podía ayudar alguien.

¿En qué momento llegó su perra Claire a su vida?

Yo era la típica niña que siempre decía «quiero un perro», pero nada. Tenía ese instinto de tener un perro y se vio potenciado a raíz de la muerte de mi madre, cuando yo tenía 7 años. Al tener ese vacío, el deseo fue creciendo. Se pudo materializar cuando tenía casi 30 años. Ahí llegó Claire.

Con las expectativas que tenía, ¿era lo que esperaba?

El vínculo fue mayor de lo imaginado, pero vino acompañado de un reto muy grande. Claire estaba malita y tuvo muchas enfermedades casi desde el día 1. Y se fueron agravando más. Fue la luz, porque por fin había cumplido mi deseo de tener un perro, pero me dio rabia que tuviese que lidiar con eso. Fue un reto vital para las dos. Tuve fuerza para sacarla adelante.

¿Fue en ese proceso cuando se dio cuenta de que el mercado no ofrecía soluciones naturales, saludables y éticas para tratar la enfermedad de su perra?

Sí. A ella le daban reacción los productos de tratamiento habitual porque tienen conservantes y sintéticos. Pensé «esto es insostenible, ¿no hay alternativa natural igual que para los humanos?». Ahí fue cuando vi que en España no había y en otros países sí.

Entonces creó The Doog Life, una marca de productos ecológicos certificados para el cuidado de perros y gatos. ¿Cómo ha evolucionado?

Vamos a cumplir casi cuatro años. En el primero tuve que hacer bastante trabajo de educación de cara al consumidor y las familias con perro porque no se entendía muy bien el valor añadido de estos productos ecológicos. Ahora veo que muchas familias se animan porque ven que funciona.

¿En qué se está centrando ahora?

Estamos muy enfocados en la parte de suplementación nutricional natural. Es muy necesario. Está interesando mucho porque es muy beneficiosa.

Su libro concluye con otro duelo, la pérdida de su bebé cuando estaba embarazada de dos meses. ¿Ahí volvió a ser consciente del apoyo de Claire?

Cien por cien. Yo pienso que nada ocurre por casualidad. Hay una especie de guionista entre bastidores. Dí a luz a un libro, un proyecto personal, pero a la vez tuve que hacer frente a otro duelo, que es el de perder el bebé. De nuevo, la vida me presentó esta situación de pérdida pero, una vez más, tuve un vínculo muy fuerte con Claire. Y llegó la segunda perrita. Ha sido un aprendizaje vital muy potente que ha reforzado mi propósito.