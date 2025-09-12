Alvedro tendrá apoyo por satélite para todas las maniobras de los aviones

Enaire, la empresa pública encargada de la gestión de la navegación aérea, somete en la actualidad a evaluación ambiental la implantación en el aeropuerto de Alvedro del sistema conocido como Navegación Basada en Prestaciones, que hace uso de los datos proporcionados por satélites para mejorar las maniobras de los aviones.

Este tipo de ayuda solo está disponible en la actualidad para la aproximación a la cabecera 03 del aeródromo coruñés —la más próxima al monte Xalo, donde se instaló en 2019 para el horario diurno y en 2021 para el nocturno, por lo que ahora se colocará también en la cabecera 21 —la situada junto a la ría— y también para las operaciones de salida, llegada y aproximación.

Para el uso de la cabecera 03 durante la noche fue necesario instalar dos torres balizadas, una en la estación de Bregua y otra sobre el túnel de vía muerta de Ledoño, para guiar a los aviones en el final de la aproximación. La empresa tuvo que esperar dos años entre cada una de las fases de este proyecto para obtener las autorizaciones de instalación de las torres, el desarrollo de los análisis técnicos, la ejecución de las obras, y la modificación del certificado del aeropuerto para incluir la operación nocturna.

El nuevo sistema que se aplicará ahora sustituirá a las ayudas basadas en equipos instalados en tierra, conocidos como radiofaros, y Enaire aseguró a este periódico que hará posible contar con «rutas más precisas, flexibles y seguras». Detalló además que los aviones que utilizan la guía por satélite «siguen trayectorias más exactas» y que al desaparecer las restricciones que implican el uso de los radiofaros se reduce tiempo de vuelo y consumo de combustible, al tiempo que aumenta la capacidad del espacio aéreo. También puso de relieve que la seguridad mejora al ser una navegación más precisa que reduce el riesgo de desviaciones de la ruta y facilita los vuelos en zonas montañosas.

La cercanía del Xalo hacía imposible el uso de radiofaros en la cabecera 03, por lo que los pilotos solo podían usar referencias visuales para aterrizar cuando se veían obligados a usarla por haber demasiado viento a favor en la cabecera contraria. Pero en situaciones de baja visibilidad o en horario nocturno estas referencias no estaban disponibles, lo que generaba numerosos desvíos de vuelos a otros aeropuertos. La puesta en servicio de las ayudas satelitales modificó esta situación y ahora esta clase de equipos se extenderá a la otra cabecera, así como a todas las operaciones que se realicen en el entorno del aeropuerto.

Enaire añade que este proyecto ya fue consultado a todas las partes interesadas, ha sido validado y se solicitó su aprobación, pero que también debe superar una evaluación de impacto ambiental simplificada del Ministerio para la Transición Ecológica, que consultará a las administraciones y personas interesadas para elaborar un Informe de Impacto Ambiental.