Amorosas y San Roque, playas caninas

El PSOE y el BNG dieron en el pleno de este jueves la aprobación definitiva a dos ordenanzas, la de nueva normativa movilidad y la primera que tiene la ciudad específica para playas, esta última con una promesa de última hora. El Bloque, que había dado el visto bueno inicial en junio, puso como condición para dar el voto favorable que se habilitasen como zonas de esparcimiento canino la playa de As Amorosas y las calas de San Roque, algo que aceptó la edil de Medio Ambiente, Yoya Neira. El PP, que había pedido que los perros pudiesen entrar en playas en temporada estival durante las noches, votó en contra. La norma establece que, con carácter general, la presencia «perros u otros animales domésticos» entre el 1 de junio y el 30 de septiembre está prohibida, salvo en la playa de Bens, declarada canina.

La ordenanza de movilidad tardó años en salir, pero la concejala del ramo, Noemí Díaz, afirmó que es «concreta y sólida» y «una oportunidad para A Coruña». La norma refunde varias normativas previas para actualizarlas y evitar contradicciones, y regula desde las multas por usar mal la bici a las zonas de tráfico limitado. Entre sus artículos está un límite de 45 kilómetros por hora para las bicicletas y de 25 para los patinetes eléctricos, la obligación de que ambos tipos de vehículo circulen por el carril bici o, si no lo hay, por la calzada, sin invadir la acera, y nuevas restricciones para los usuarios de bus, como la prohibición de comer, llevar bebida sin tapa o poner en alto el altavoz del móvil.

El PP presentó 51 alegaciones, y, aunque Díaz lo acusó de intentar bloquear la norma, el Gobierno local estimó algunas. El grupo se abstuvo en la votación, y su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, les afeó haber «perdido una buena ocasión de hacer una norma ambiciosa, tiene buenas intenciones pero está mal hecha». Criticó que se hubiese empezado «la casa por la ventana», reclamando que se actualice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y afirmó que, si la ordenanza quiere priorizar al peatón, «lo primero que tienen que hacer es arreglar las aceras.

Por parte del BNG, la edil Avia Veira defendió la norma como una «una oportunidad decisiva» para transformar el modelo de movilidad de la ciudad, pero reclamó que «tiene que saltar del papel» a la práctica. Pidió una campaña de información que explique a los vecinos sus derechos y obligaciones, así como renovar los contratos municipales caducados en movilidad.