Annie Leibovitz, la mirada que captura cultura, política, moda y deporte, con la Fundación MOP en A Coruña

Hay fotografías que están grabadas en el imaginario colectivo: John Lennon abrazando desnudo a Yoko Ono vestida de negro, tomada horas antes del asesinato del Beatle; Leonardo Dicaprio con un cisne rodeándole el cuello; o Meryl Streep con la cara pintada de blanco. Son historia y todas ellas pertenecen a la misma fotógrafa, Annie Leibovitz, quien protagonizará la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el muelle de la Batería, en A Coruña.

Del 22 de noviembre al 1 de mayo de 2026, el público podrá disfrutar de Wonderland, la primera gran retrospectiva de Leibovitz en España. La muestra estará formada por cuatro secciones diferenciadas que nunca antes se habían presentado juntas y que llegarán a A Coruña de la mano de la Fundación de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

El recorrido arrancará con sus primeros años detrás del objetivo, cuando se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon o Keith Richards para la revista Rolling Stone. En 1975, Mick Jagger le pidió a Annie que fuera la fotógrafa de la gira de la banda. Los dos meses que duró el encargo fueron una experiencia intensa, en la que la estadounidense tuvo ocasión de disparar cientos de carretes.

Su mirada se posó también en el mundo del arte, el cine, la música, el deporte, la política y la moda. Sobre esta última, A Coruña tendrá el honor de acoger parte de la obra que nunca se ha expuesto al público y que constituye el alma de la muestra. Las secciones Early Years y Stream of Consciousness enseñan la evolución de los códigos de la fotógrafa en sus diferentes estilos y plasman su proceso de creación y su voz narrativa. Ambas secciones presentan conocidos retratos de escritores, intérpretes y artistas visuales emblemáticos, junto con imágenes de paisajes, interiores y objetos.

La última sección, que da título a la exposición, Wonderland, presenta más de 100 impresiones e instalaciones de vídeo sobre su trabajo en el mundo del estilo y la moda. Annie admite sin reparos no haberse considerado nunca una fotógrafa de moda. Y, aun así, sostiene: «Conservé mis fotografías de moda a lo largo de los años porque no estaba segura de dónde encajaban... Entonces comprendí que formaban parte de un todo». Desde sus primeros reportajes para Vogue, que bebían de los cuentos de hadas que leía a sus hijas, Annie ha ido construyendo una formidable obra que incluye algunas de las imágenes de moda más icónicas de todos los tiempos.

«Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más», señala Marta Ortega.

La de Leibovitz, que hace poco retrató a los reyes Felipe VI y Letizia, será la sexta exposición impulsada por la Fundación MOP, la primera de una mujer, tras las de Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton Irving Penn y David Bailey. «Me entusiasma que sea la primera mujer en presentar su trabajo dentro de nuestro programa de grandes exposiciones de fotografía en A Coruña. A lo largo de su carrera, Annie ha sido una extraordinaria representante de las mujeres de todas las edades. En particular, sus imágenes de mujeres mayores son de una dignidad y belleza sin parangón», reconoce la presidenta de Inditex, quien recuerda que Annie dio sus primeros pasos retratando a músicos por los que sentía una gran admiración». «En 1993 se incorporó a la revista Vogue, lo que contribuyó a definir su estética y elevar su narrativa visual. Annie posee la inusual destreza de poder contar una gran historia en un solo fotograma, con ese aplomo narrativo de quien ha nacido para contar historias», continúa Ortega, e insiste en que las suyas son «algunas de las fotografías de moda más perfectas de nuestro tiempo».

La exposición estará acompañada por una película y una publicación producidas para la ocasión por la Fundación MOP con entrevistas con personas que han colaborado estrechamente con Annie Leibovitz a lo largo de su carrera, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.