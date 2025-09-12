Atascos y accidentes con la lluvia
Según los datos de Meteogalicia, cayeron ocho litros por metro cuadrado, el día con más precipitaciones desde finales de junio
Al otoño todavía le quedan unos días, pero la jornada de ayer fue bastante parecida a un día de abrigo y castañas. No había llovido tanto desde finales de junio. Según los datos de Meteogalicia, cayeron ocho litros por metro cuadrado. No había ocurrido algo parecido en julio o agosto. El 19 de julio se alcanzaron los 6,5 litros por metro cuadrado, concentrados, eso sí, en pocas horas. Fue el día del concierto de Arde Bogotá, que estuvo pasado por agua.
La previsión indica que el sol regresa este viernes, aunque lo hará tímidamente. Las lluvias, según Meteogalicia, volverán el sábado.
Ayer, las precipitaciones no solo obligaron a abrir paraguas por toda la ciudad y saltar charcos sino que también provocaron incidencias en el tráfico. Un choque múltiple en Alfonso Molina, sobre las 14.30 horas, provocó retenciones en sentido salida de la ciudad. También hubo colas de vehículos en la avenida de Fisterra y en la plaza de Ourense.
