Atropello en la avenida de Oza
Ha ocurrido pasadas las 13.15h
Un atropello en la avenida de Oza de A Coruña ha movilizado a los servicios de emergencias pasadas las 13.15 horas. Al lugar han acudido una ambulancia del 061 y efectivos de la Policía Local.
*EN AMPLIACIÓN
