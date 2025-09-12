Batería de micrófonos para abrir la liga del ‘freestyle’ en A Coruña

Poesía, pasión y talento en directo en el Puerto. La Freestyle Master Series (FMS) abrió este viernes su octava temporada en el muelle de Batería, enfrentando a los grandes talentos del género con rimas improvisadas ante un público que estaba en ebullición ya antes de acceder al recinto. En la entrada se formaron grandes colas, con Sweet Pain como preferido por los asistentes. El rapero repetía en la liga tras participar en la última temporada, con Chuty, cuatro veces campeón, Zasko y Alek.

Frente a ellos, cuatro nombres que llegaban desde el under, los de Barón, Dani VK, Fabiuki y Nez, y dos con una trayectoria que nadie ignora en el mundo de rap: el español Arkano y Nitro, bicampeón de FMS Chile. Era una vuelta a la competición en España para Arkano llevaba seis años fuera del circuito, y llegó al escenario coruñés después de defender una temporada en FMS Perú. El cartel de la competición, señala la organización, ha renovado el line up en un 60%, «creando un puente entre la élite del freestyle y las promesas que están marcando tendencia en la escena nacional».

Y no peleaba por títulos, pero no por ello fue menos aclamado, Bnet, que se subió para participar como extra player. Junto a los improvisadores, imprescindible, DJ Verse, el encargado de poner el ritmo en la velada. La velada, que se organiza como parte del ciclo musical Son e Mar del Puerto, tuvo también un minuto para alguien que no estaba físicamente pero sí presente. Hubo un minuto de ruido en recuerdo del fallecido Oretelli, ex director de la Rolling Stone y uno de los nombres más destacados del freestyle en Argentina.