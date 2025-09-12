Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanco insta a Abalde a dar prioridad a medidas sociales

Julio Abalde y Pedro Blanco, en su reunión. | La Opinión

Julio Abalde y Pedro Blanco, en su reunión. | La Opinión

RAC

A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comunicó este jueves al nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que debe dar prioridad al impulso de las medidas sociales que incidan en el desarrollo económico y social de la provincia de A Coruña. Blanco destacó la trayectoria del hasta ahora parlamentario socialista y expresó su reconocimiento al trabajo de María Rivas durante sus años como subdelegada, que calificó de «ejemplo de profesionalidad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents