Blanco insta a Abalde a dar prioridad a medidas sociales

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comunicó este jueves al nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que debe dar prioridad al impulso de las medidas sociales que incidan en el desarrollo económico y social de la provincia de A Coruña. Blanco destacó la trayectoria del hasta ahora parlamentario socialista y expresó su reconocimiento al trabajo de María Rivas durante sus años como subdelegada, que calificó de «ejemplo de profesionalidad».