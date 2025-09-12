Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un bonito de casi cien kilos en la lonja coruñesa

El atún de 96 kilos, en la lonja de A Coruña. | La Opinión

La descarga de bonito realizada este jueves en el puerto de A Coruña ofreció la posibilidad de contemplar un ejemplar de 96 kilos que fue subastado en la lonja y que fue el de mayor tamaño entre todos los desembarcados en lo que va de semana. La fase final de la costera del bonito se desarrolla en el puerto coruñés con intensidad, ya que solo el pasado miércoles arribaron al muelle pesquero nueve barcos dedicados a la captura de esta especie.

