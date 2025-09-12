Este restaurante italiano tiene el brunch con las mejores vistas de A Coruña: "Un espectáculo"

Los brunch están de moda. Y si pueden ser con vistas de la costa de A Coruña, pues mucho mejor. Desde hace unos años, esta "comida que combina el desayuna y el almuerzo", se ha convertido en toda una tendencia a nivel mundial que muchos aprovechan para integrar en su fin de semana.

En A Coruña no ha sido menos y muchos restaurantes de la ciudad se han sumado a esta 'fiebre del brunch' ofreciendo menús de lo más originales y completos. Ya seas de dulce o salado, encontrarás opciones que harán chorrear tu paladar.

Uno de los que se han puesto de moda últimamente, principalmente por sus increíbles vistas, es el brunch de Arrabbiata, en la ronda de Monte Alto; y hasta allí se ha ido la creadora de contenido @sarafernandezr para contarnos su experiencia a través de su cuenta de Tiktok.

Así fue el brunch de @sarafernandezr en Arrabiata

"¿Sabías que si estás en A Coruña puedes disfrutar de un increíble brunch con vistas por 25€? En Arrabbiata te reciben con un cóctel de bienvenida. Con alcohol o no, tú decides", contó Sara Fernández sobre la bienvenida que tuvo en el restaurante italiano Arrabbiata.

"Después te sirven una tabla para que disfrutes de embutidos de calidad con diferentes quesos. La guinda del pastel es la stracciatella", añadió sobre el primer plato antes de pasar al segundo: "Por último, puedes elegir entre plato dulce o salado. Nosotros compartimos unos huevos benedictinos y estas pancakes con nutella. El trato es inmejorable y las vistas son un espectáculo. No te lo pierdas".

Para terminar, dejó un apunte que puede ser de importancia para los interesados: "Recuerda que puedes acudir sábados y domingos bajo reserva".