Charla con Rodrigo Cortés en la Fundación MOP
El escritor y director de cine ourensano Rodrigo Cortés protagonizó este jueves la última conversación de la temporada de verano organizada por la Fundación Marta Ortega Pérez en sus instalaciones del muelle de la Batería. Cortés dialogó en esta nueva MOP Talk con el también escritor Rodrigo Fresán sobre su carrera artística y al finalizar el acto firmó los libros que le llevaron algunos de los asistentes, quienes pudieron participar en esta iniciativa de forma gratuita tras solicitar las invitaciones.
