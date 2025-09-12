El concurso para el plan de accesibilidad saldrá este año

El BNG preguntó en el pleno de este jueves por el plan de accesibilidad universal prometido por el Concello, señalando que hubo problemas en los espacios para personas con movilidad reducida en las fiestas y no se garantiza su acceso al jardín de San Carlos y, reclamando al Gobierno local que se ponga «a trabajar». La edil de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, se comprometió a elaborar el plan, que, afirmó, saldrá a concurso «este mismo año» y tendrá un plazo de ejecución de doce meses. La accesibilidad, defendió, es una prioridad para el Concello. La alcaldesa leyó una declaración institucional contra las agresiones a trabajadores de los cuidados.

El BNG presentó una moción, aprobada por unanimidad, para cumplir la promesas de inversión que se hicieron a Os Mallos en 2021 e introducir mejoras en el barrio, como reintroducir la línea 10 de bus. Otra propuesta nacionalista, aprobada con votos a favor del PSOE, reclama mejorar el Servicio de Axuda no Fogar, y la edil de Bienestar Social, Nereida Canosa, señaló que se está trabajando en una ordenanza para el servicio y otra fiscal con la que cada usuario «aportará en función de su capacidad económica. A una pregunta del BNG sobre los puestos sin cubrir en protección civil, la edil de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, indicó que «se inició el procedimiento de cobertura de la plaza vacante» y se cubrirá la de otro cargo que se jubilará en breve.