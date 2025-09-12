A Coruña estrenará un nuevo modelo de residencias para mayores: centros con 59 plazas y espacios abiertos

A Coruña rompe con el modelo de residencias para mayores en Galicia. Frente a los macrocentros masificados y con larga lista de espera que hoy dominan el panorama asistencial en la comunidad gallega, la Diputación de A Coruña impulsará una propuesta radicalmente distinta: menos plazas, habitaciones individuales, espacios comunes abiertos y actividades que fomenten la convivencia intergeneracional. El nuevo modelo, que se estrenará en As Pontes y se extenderá a Rianxo y Ordes, apuesta por centros pequeños, abiertos a la comunidad y diseñados para parecerse más a un hogar que a una institución. El primero de ellos, según avanzó este viernes el presidente de la corporación provincial, Valentín González Formoso, comenzará a construirse en el primer trimestre del próximo año.

Cada Centro de Acompañamiento de Mayores (CAM), denominación que ha sido elegida para nombrar estas nuevas instalaciones, contará con un total de 59 plazas repartidas en cuatro unidades convivenciales con 14 o 15 residentes en cada una de ellas. La mayoría serán cuartos individuales, con más de 16 metros cuadrados cada uno y sobre 25 m2 los dobles, tal y como detalló Miguel Ángel Vázquez-Vázquez, médico geriatra y consultor de Caligers en la presentación del nuevo modelo. Todas las habitaciones contarán con baño propio y una pequeña cocina. Los residentes compartirán espacios comunes de salón y cocina y zonas en el exterior, pero sin horarios establecidos para el comedor, sino que podrán, dentro de unos márgenes, comer o cenar según sus necesidades.

El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso (2i) presenta un nuevo modelo de residencias para mayores que se estrenará en A Coruña. / LOC

También podrán participar en las tareas cotidianas, como si estuvieran en su casa, como poner la mesa, hacer la cama, recoger los platos, lavar la loza e ir a poner su colada en la lavandería, según expuso Vázquez-Vázquez. Se trata de un modelo que ya se aplican en algunos puntos de España y que toma como referencia el sistema que utilizan en países nórdicos. “No se trata de un hospital ni de una residencia, es como una casa”, explica. “Ha sido un acierto que la Diputación de A Coruña plantee un cambio de modelo que puede extenderse a toda Galicia y a toda España”, defiende Vázquez-Vázquez.

En su intervención, Formoso aludió a la falta de plazas para mayores en las residencias públicas: “Se necesitan 5.000 plazas en Galicia, unas 100 residencias”, cuestionó el presidente de la Diputación, al tiempo que destacó que en la comunidad gallega el servicio público oferta 2,5 plazas por cada 100 personas, cuanto la ratio está en cinco. “Buscamos un modelo con un entorno más sensible y agradable, cerca del lugar en el que uno ha vivido”, defiende Formoso tras cuestionar la “falta de plazas” y el “desarraigo” que se sufre a decenas o cientos de kilómetros de casa.

“Necesitamos zonas de convivencia y no de almacenamiento de nuestros mayores”. Así de tajante se manifestó el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien presentó el modelo como “más humano, con menos personas y más atendidas”. “Se trata de dignificar su estancia en estos centros, que no residencias”, concluyó.

Durante décadas, el sistema residencial gallego ha estado dominado por grandes complejos asistenciales, donde la atención personalizada es una excepción y no la norma. En muchos casos, los mayores son trasladados a decenas o incluso cientos de kilómetros de sus hogares, perdiendo vínculos, rutinas y sentido de pertenencia. La Diputación de A Coruña busca con este nuevo modelo evitar el desarraigo y la soledad de las personas mayores en un entorno más amable, abierto e innovador, similar al propio hogar.