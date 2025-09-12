El coruñés Martín Yáñez estará en la gala 0 de Operación Triunfo 2025

La nueva edición de Operación Triunfo 2025 tendrá un representante coruñés: Martín Yáñez. El joven ha revelado a través de sus redes sociales que es uno de los 18 elegidos para participar en la gala 0 que dará acceso a la conocida Academia.

El primer programa se emitirá el lunes 15 de septiembre a través de Prime Video.

El coruñés, de 21 años, logró llegar a los castings finales de Operación Triunfo realizados en Barcelona el pasado mes de julio. Fue el único gallego seleccionado para las pruebas tras superar con éxito la primera fase con una versión de Lose Control, de Teddy Swims. El vídeo de su actuación acumuló varios millones de visitas en redes sociales. Ahora se subirá al escenario para conseguir entrar al concurso.

Intentará sumarse a la lista de coruñeses que se pusieron a las órdenes de los profesores de la Academia, como Míriam Rodríguez (2017), Sabela Ramil (2018) o Eva Barreiro (2020).

Martín Yáñez ha subido a sus redes sociales unas fotografías de su paso por los castings con el mensaje "Por fin puedo decirlo. LO HE CONSEGUIDO. A darlo todo en la gala 0".

La nueva edición de OT llega después del éxito alcanzado en 2023, cuando el formato se convirtió en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España.